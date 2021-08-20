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«Прекрасно проведённое время с другом». Андрей Шевченко сыграл в гольф с Джейми Реднаппом

«Прекрасно проведённое время с другом». Андрей Шевченко сыграл в гольф с Джейми Реднаппом
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Обладатель «Золотого мяча» 2004 года сыграл в гольф с бывшим футболистом «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джейми Реднаппом.

«Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом», — подписал фото Шевченко.

Пост доступен в «инстаграме» Андрея Шевченко

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Видеообзор матча первого тура АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль»

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