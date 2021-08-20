«Прекрасно проведённое время с другом». Андрей Шевченко сыграл в гольф с Джейми Реднаппом
Поделиться
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Обладатель «Золотого мяча» 2004 года сыграл в гольф с бывшим футболистом «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джейми Реднаппом.
«Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом», — подписал фото Шевченко.
Пост доступен в «инстаграме» Андрея Шевченко
Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
Видеообзор матча первого тура АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль»
Комментарии
- 20 августа 2021
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
07:38
-
06:49
-
06:16
-
05:37
-
05:16
-
04:56
-
03:42
-
03:19
-
02:22
-
01:58
-
01:46
-
01:31
-
01:21
-
00:51
-
00:45
-
00:25
-
00:09
-
00:08
- 19 августа 2021
-
23:56
-
23:44
-
23:24
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:27
-
22:25
-
22:11
-
21:54
-
21:43
-
21:27
Партнерский контент