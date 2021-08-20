«Челси» продлил контракт с Тьемуэ Бакайоко. Он не играл за клуб с 2018 года

Футбольный клуб «Челси» продлил контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Об сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, лондонский клуб активировал опцию продления контракта. Срок нынешнего соглашения футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года. Последний раз спортсмен выходил на поле в синей футболке летом 2018 года.
Руководство итальянского «Милана» сегодня провело очередную встречу с Бакайоко, для обсуждения деталей потенциального трансфера. Теперь итальянцам осталось договориться с «Челси» о деталях сделки.
Напомним, Бакайоко выступал в аренде за «Милан» в сезоне-2018/2019. Тогда он провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, получив восемь предупреждений и одну красную карточку. После этого он также провёл по сезону в аренде в «Монако» и «Наполи».
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