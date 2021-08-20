«Барселона» предложила Илашу Мориба контракт. Футболист отказался от условий клуба

Руководство футбольного клуба «Барселона» продолжает занимать жёсткую позицию в вопросе продления трудового договора с испанским полузащитником гвинейского происхождения Илашем Мориба. Футболист не хочет продлевать контракт на условиях каталонцев.



По информации испанской газеты Sport.es, боссы клуба предложили спортсмену три варианта развития событий. Либо Мориба соглашается на предложенные условия, либо находит клуб, готовый заплатить за него € 15 млн, либо проводит сезон во второй команде «Барселоны», имея право только наблюдать за матчами команды. Отмечается, что к этому моменту другие клубы предлагали за футболиста € 5 млн.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова дать Мориба контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требует на € 1 млн больше.

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