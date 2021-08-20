Мартин Эдегор стал игроком «Арсенала»

Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Мартин Эдегор подписал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба из Англии. Футболист будет выступать за «канониров» под номером 8.

Ранее стало известно, что «канониры» заплатят за 22-летнего игрока около € 35 млн. Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл в «Арсенале» на правах аренды, сыграв 20 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.



Напомним, дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал» (2:0). «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.