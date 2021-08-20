Газзаев: Влашич ведёт себя так, будто ему всё дозволено. ЦСКА надо действовать жёстче

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с полузащитником «армейцев» Николой Влашичем.



«В ситуации вокруг Николы Влашича, который рвётся уйти, я полностью на стороне ЦСКА. Влашич ведёт себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства — как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.



Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает — значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?



В этой ситуации ЦСКА прав на сто процентов. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. На обиженных, как известно, воду возят! Мне показалось, что у полузащитника лишний вес, он потерял скорость. Хорвату надо проявлять себя сейчас, привлекая внимание того же «Милана». А вместо этого хавбек играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции», — цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».

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