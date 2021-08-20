Александр Селихов приступил к работе с мячом после перелома пальца, полученного в июле

Голкипер «Спартака» Александр Селихов уже приступил к работе с мячом, сообщает пресс-служба московского клуба в своём «твиттере».
Напомним, Александр Селихов сломал палец в игре предсезонного турнира с «Рубином» (4:0). Ранее он приступил к беговой работе.
Действующий контракт 27-летнего голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В начале мая Селихов вышел на поле в РПЛ впервые за два с лишним года. До этого Александр в последний раз принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года, когда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
Ранее появилась информация, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов «Спартака» Александра Селихова и Георгия Джикии.
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