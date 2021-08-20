Сын Андрея Тихонова стал игроком клуба «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» из одноимённого города объявил о подписании контракта с Михаилом Тихоновым, сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова.

«Соглашение с 23-летним защитником рассчитано на год. Михаил – сын известного футболиста и тренера Андрея Тихонова. Занимался в академиях московского «Спартака» и «Краснодара». На взрослом уровне выступал за «Енисей», «Крылья Советов» и «Химки». В составе самарского клуба Тихонов завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу, где дебютировал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне на счету полузащитника 5 матчей за «Химки» в высшем отечественном дивизионе. За нашу команду футболист будет выступать под номером 4.

Добро пожаловать в Хабаровск, Миша!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте хабаровского клуба.