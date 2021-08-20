Эрик Бейи отреагировал на переходы Рафаэля Варана и Джейдона Санчо в «Манчестер Юнатед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи прокомментировал переходы в команду Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.
«Это «Юнайтед». У нас всегда отличные игроки. Состав команды очень силён. Мы приобрели Варана, который обладает большим опытом. Он прекрасный футболист. Он провёл в Испании около 10 лет, завоевал множество трофеев. Это здорово для менталитета команды.
Санчо — отличный молодой футболист. Он прибыл, чтобы помочь команде. В этом сезоне мы постараемся побороться за трофеи», — приводит слова Бейи официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»:
- 20 августа 2021
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
10:58
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:18
-
10:07
-
10:06
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
07:38
-
06:49
-
06:16
-
05:37
-
05:16
-
04:56
-
03:42
-
03:19
-
02:22
-
01:58
-
01:46
-
01:31
-
01:21