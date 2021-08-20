Эрик Бейи отреагировал на переходы Рафаэля Варана и Джейдона Санчо в «Манчестер Юнатед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи прокомментировал переходы в команду Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.

«Это «Юнайтед». У нас всегда отличные игроки. Состав команды очень силён. Мы приобрели Варана, который обладает большим опытом. Он прекрасный футболист. Он провёл в Испании около 10 лет, завоевал множество трофеев. Это здорово для менталитета команды.

Санчо — отличный молодой футболист. Он прибыл, чтобы помочь команде. В этом сезоне мы постараемся побороться за трофеи», — приводит слова Бейи официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: