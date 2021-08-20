Илья Жигулёв может перейти в «Заглембе». В клубе играет Евгений Башкиров

Российский футболист Илья Жигулёв может перейти из «Краснодара» в польский «Заглембе». Об этом сообщает сайт Transfery.info. Цвета люблинской команды защищает россиянин Евгений Баширов.
«Тренер команды Мартин Шевела всё ещё видит кадровые проблемы в своей команде, поэтому ищет игроков для усиления. Одним из них является россиянин Илья Жигулёв. Футболист в настоящее время принадлежит «Краснодару». Всю свою прежнюю карьеру он выступал, в основном, на родине. Спортсмен играл за такие клубы, как молдавский «Милсами», екатеринбургский «Урал», футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области и «Ротор» из Волгограда», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
В сезоне-2021/2022 Жигулёв провёл 3 матча за «Краснодар-2» в ФНЛ, не отметившись результативными действиями.
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