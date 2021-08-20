Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» представил форму, которая посвящена Бобу Марли

«Аякс» представил форму, которая посвящена Бобу Марли
Комментарии

«Аякс» презентовал третий комплект формы, в которой команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Её дизайн посвящён музыканту Бобу Марли.

На футболки чёрного цвета нанесены полоски фирменных цветов Боба Марли: зелёного, жёлтого и красного. На спине изображены три птицы, что является прямой отсылкой к песне музыканта Three Little Birds. Боб Марли являлся поклонником футбола. А Three Little Birds – гимн болельщиков «Аякса», который они исполняют на каждом матче.

Ранее «Аякс» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором он будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Особенностью новой формы клуба станет возвращение классической клубной эмблемы, на которой отсутствуют звёзды за чемпионские титулы. Также изменится сам цвет формы, а вертикальная полоса станет более узкой. Эмблема окажется ровно на границе красной и белой полос. В матчах чемпионата Нидерландов на футболках будут отсутствовать фамилии, чтобы подчеркнуть ретростиль комплекта.

Новость по теме
«Аякс» представил комплект ретроформы на сезон-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021