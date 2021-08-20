«Аякс» представил форму, которая посвящена Бобу Марли

«Аякс» презентовал третий комплект формы, в которой команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Её дизайн посвящён музыканту Бобу Марли.
На футболки чёрного цвета нанесены полоски фирменных цветов Боба Марли: зелёного, жёлтого и красного. На спине изображены три птицы, что является прямой отсылкой к песне музыканта Three Little Birds. Боб Марли являлся поклонником футбола. А Three Little Birds – гимн болельщиков «Аякса», который они исполняют на каждом матче.
Ранее «Аякс» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором он будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Особенностью новой формы клуба станет возвращение классической клубной эмблемы, на которой отсутствуют звёзды за чемпионские титулы. Также изменится сам цвет формы, а вертикальная полоса станет более узкой. Эмблема окажется ровно на границе красной и белой полос. В матчах чемпионата Нидерландов на футболках будут отсутствовать фамилии, чтобы подчеркнуть ретростиль комплекта.
- 20 августа 2021
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