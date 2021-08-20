Андрей Ярмоленко обратился к Андрею Шевченко в «Инстаграме»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко обратился к Андрею Шевченко, который принял решение покинуть пост главного тренера сборной Украины.

«Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Всего, что мы достигли как игроки и как сборная, невозможно было бы добиться без вдохновения, заряженности и веры в наш успех. Как команда мы прошли очень серьёзную школу. Я искренне благодарю Андрея Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу», — написал Ярмоленко.

Пост доступен в «инстаграме» Андрея Ярмоленко.

На минувшей неделе «Вест Хэм» в первом туре английской Премьер-лиги обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:2. Ярмоленко вышел на замену на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: