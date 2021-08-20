Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует усилить линию нападения летом 2022 года. Одной из трансферных целей «манкунианцев» является нападающий «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Об этом сообщает испанский сайт ESPN.



Также боссы «Манчестер Юнайтед» рассматривают варианты с подписанием Эрлинга Холанда из «Боруссии», Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Лаутаро Мартинеса из «Интера».

В «Юнайтед» в курсе интереса «Реала» к Мбаппе и понимают, что француз, скорее всего, выберет мадридский клуб в качестве места продолжения карьеры.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.