Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году
Поделиться
Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует усилить линию нападения летом 2022 года. Одной из трансферных целей «манкунианцев» является нападающий «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Об этом сообщает испанский сайт ESPN.
Также боссы «Манчестер Юнайтед» рассматривают варианты с подписанием Эрлинга Холанда из «Боруссии», Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Лаутаро Мартинеса из «Интера».
В «Юнайтед» в курсе интереса «Реала» к Мбаппе и понимают, что француз, скорее всего, выберет мадридский клуб в качестве места продолжения карьеры.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
Комментарии
- 20 августа 2021
-
13:39
-
13:32
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:40
-
12:28
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
10:58
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:18
-
10:07
-
10:06
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
07:38
-
06:49
-
06:16
-
05:37
Партнерский контент