«Краснодар» подтвердил факт трансфера Ильи Жигулёва в «Заглембе»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» из одноимённого города сообщила о переходе футболиста Ильи Жигулёва в польскую команду «Заглембе». Соответствующая информация была размещена на официальном сайте клуба.

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Заглембе» (Любин), выступающий в Высшей лиге чемпионата Польши, достигли договорённости о переходе Ильи Жигулёва в стан польской команды. Илья Жигулёв является воспитанником Академии ФК «Краснодар». За команды чёрно-зелёных полузащитник в сумме провёл 164 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами. Руководство ФК «Краснодар» благодарит Илью за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.