Педри согласен продлить на 5 лет контракт с «Барселоной»

Руководство футбольного клуба «Барселона» намерено предложить полузащитнику каталонской команды 18-летнему Педри новый контракт. Об этом сообщает испанская газета Sport.es.



В клубе довольны прогрессом хавбека и хотят сохранить 18-летнего игрока. Нынешний контракт Педри истекает в 2022 году, у клуба есть опция продления на два года. «Барселона» хочет подписать с игроком контракт до 2026 года на улучшенных условиях, предполагающих значительное увеличение зарплаты.

Педри готов продлить соглашение. Его представитель уже обсудил новый договор с руководством «Барселоны». Ожидается, что клуб сделает официальное предложение в конце текущего сезона.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 проведённых матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.