Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, извинился за празднование гола в ворота московского клуба.



«По поводу «Динамо». Хочу внести ясность. Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав. Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к «Динамо» в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.



Конечно, мне, как и любому футболисту, хотелось бы как можно чаще выходить в стартовом составе, но теперь моя задача доказывать своё право на это в «Ахмате». Грозненцы меня очень тепло приняли, есть доверие со стороны тренерского штаба, буду стараться оправдывать его в каждой следующей игре. Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», — написал Карапузов в своём «инстаграме».