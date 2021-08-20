Даррен Бент оценил возможность перехода Роберта Левандовского в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов АПЛ Даррен Бент предположил, что «Манчестер Сити» скорее стоит подписать Гарри Кейна, а не Роберта Левандовского, а также оценил вариант с приобретением польского форварда.
«Если нужно выбрать один вариант, то я всё равно назову Кейна. Он моложе. Но если сделки между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» не будет, то «горожане» могут попытаться заполучить Левандовского. $ 136 млн? Завтра ему уже будет 33, это ужасно большая сумма. Но Роберт поддерживает себя в безупречной форме.
Если смотреть на статистику Роберта, то, несмотря на возраст, он бьёт рекорды. Он побил рекорд Герда Мюллера. Для своего возраста он ещё способен на многое. В последние годы в чемпионате он забивал 30, 30, 29, 22, 34 и 41 гол. В предыдущие пару сезонов он стал сильнее. Но $ 136 млн — это слишком много, потому что перепродать его не удастся», — цитирует Бента talkSPORT.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»:
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