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Уремович: счастлив выступать за Хорватию. Первая же игра очень тяжёлая – с Россией

Уремович: счастлив выступать за Хорватию. Первая же игра очень тяжёлая – с Россией
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Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Химками», а также отборочного матча ЧМ-2022 со сборной России.

«Химки» — опытная команда, в прошлом сезоне мы с ними потеряли очки, проиграли два раза. Конечно, нужно очень хорошо подготовиться к этому матчу и постараться выиграть.

Думаю, мы успеем восстановиться. У футболистов, которые много играли в эти дни, были три восстановительные тренировки. Сейчас опять начали тренироваться группами и, думаю, к «Химкам» подойдём готовыми на сто процентов.

Конечно, всегда счастлив выступать за сборную. Вызов в сборную – это большая честь для каждого игрока. Первая же игра очень тяжёлая – со сборной России, она многое будет решать. Я надеюсь, что для нас она сложится хорошо.

Это всегда интересно, потому что ты тренируешься с этими игроками каждый день, а здесь нужно выходить против них. Желаю удачи Самохе и Дюпе, но после игры с Хорватией (смеётся)», — цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

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