Куман — о контракте Мориба: я считаю ситуацию ужасной. Деньги – не главное
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Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман высказался о ситуации с продлением контракта испанского спортсмена Илаша Мориба.
«Я общался с ним 2-3 недели назад. Это был скорее личный разговор, чем общение тренера «Барселоны» с игроком. Я считаю ситуацию ужасной. Ему 18 лет, он молод. У него была возможность играть за первую команду. Он будущее клуба. И он оказался в ситуации, когда не играет. Я знаю, что «Барселона» хочет ему предложить. Мой совет таков: деньги – не главное. Важнее играть. Футболист и его окружение решили иначе, я разочарован», – приводит слова наставника сине-гранатовых испанская газета Marca.
Напомним, Мориба не хочет продлевать соглашение на условиях каталонцев.
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