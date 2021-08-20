Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Химки» — очень хорошая, квалифицированная команда. Мы в прошлом году дважды им уступили, поэтому понимаем, как они играют, понимаем их игровую модель, но от этого наша задача не становится легче. Всегда перед игрой говоришь классические вещи, что наверняка будет равный, достаточно тяжёлый матч, и всё, как всегда, определят какие-то нюансы», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



В матче 4-го тура РПЛ казанский «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» и завершилась со счётом 1:1. «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (1) находятся на 14-м месте.