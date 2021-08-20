Дешам — о Мбаппе на Евро: он был не так эффективен, как мне хотелось

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался о выступлении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на Евро-2020.



«Точно могу вам сказать, что он приехал на турнир с правильным настроем. Но он был не так эффективен, как мне хотелось. Некоторые говорят о том, что нужно менять его во время матча. С игроками его уровня всегда возникает дилемма в подобных ситуациях. Мбаппе тот футболист, который может всё изменить в любой момент, независимо от того, играет ли он хорошо», – приводит слова тренера L’Equipe.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.