Слуцкий рассказал о состоянии Деспотовича и Тальби перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков перед матчем пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Безусловно, многие футболисты получают дополнительные восстановительные дни. До сих пор не вся команда работает в общей группе, поэтому для нас эти дополнительные матчи явились достаточно тяжелым испытанием. Мы никогда в таком графике не играли. Ну и повторюсь: три последних матча мы провели на очень тяжёлом по качеству поле. Понятно, что поле всегда одинаковое и для нас, и для соперника, но разница в том, что мы на нём играем постоянно, а соперник — только один раз. Поэтому, безусловно, есть определённые сложности в подготовке к игре с «Химками», но всё-таки недельный цикл, я думаю, позволит нам эти сложности решить.

Есть положительная динамика по восстановлению Деспотовича. Тальби на тренировках не может быть для нас хорош или плох, потому что любого новичка мы видим на тренировке не первый раз, а много наблюдали и долго вели. Состояние его близко к оптимальному, поэтому есть вероятность, что он сыграет, но есть и вероятность, что всё-таки не успеет подготовиться, потому что у него была скомканная предсезонная подготовка в связи с готовящимся переходом. Плюс он пока ещё не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на футбольном поле», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».