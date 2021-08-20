Карим Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2023 года
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«Реал» и нападающий Карим Бензема продлили контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что у Карима Бензема будет возможность покинуть мадридский «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Предыдущий контракт Бензема с мадридским «Реалом» был рассчитан до 2022 года.
Напомним, Карим Бензема выступил в составе национальной сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске, откуда неделю назад вернулся в расположение мадридского «Реала» и узнал, что заразился коронавирусом.
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