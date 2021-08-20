Канчельскис — о сборной России: за 1/4 финала в 2018-м ЗМС получили! Опозорили это звание

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлении сборной на ЧМ-2018.

«Скажу так: домашний ЧМ – это не показатель. Потому что там нас за уши тянули со всех сторон. И кто бы что ни говорил, выиграли мы только у испанцев, которые приехали и играли без ворот вообще. Как только мы сталкивались с хорошими командами, то проигрывали. От Уругвая три получили, на Кубке конфедераций проиграли Мексике. Победили только новозеландских регбистов, Египет, который впервые за долгое время попал на ЧМ, Саудовскую Аравию, приехавшую после Рамадана, у которой игроки месяц толком не ели. Я работал и в Саудовской Аравии, и в Узбекистане, знаю, что это такое. С утра до 7 вечера ничего не есть, не пить. Пост надо жёстко соблюдать. Тем более что Саудовская Аравия – очень религиозная страна, там к этому серьёзно относятся.

Так что нас тащили, как могли, как корейцев на ЧМ-2002, но не получилось. Поэтому критика справедливая и правильная, я считаю. Не надо кричать, что мы такие герои. За выход в 1/4 финала заслуженных мастеров получили! Ну что это такое? За Олимпиаду не все получают такую награду, а тут дали за попадание в восьмёрку. Просто опозорили этот значок, это звание», – цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».