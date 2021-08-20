В составе «Урала» несколько игроков заболели коронавирусом

В составе «Урала» несколько игроков заболели коронавирусной инфекцией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к екатеринбургскому клубу.

Известно, что положительный тест сдали оба вратаря: Ярослав Годзюр и Илья Помазун. А также Вячеслав Подберёзкин и ещё несколько игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что матч пятого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо», который состоится завтра, 21 августа, смогут посетить до 500 болельщиков. Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. Ограничение посещаемости матча было утверждено решением главного государственного санитарного врача России. В эту квоту входят владельцы платных абонементов, специальных карт и абонементов в зону гостеприимства.