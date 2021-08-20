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Де Брёйне вряд ли сможет сыграть в матче «Манчестер Сити» с «Норвичем»

Де Брёйне вряд ли сможет сыграть в матче «Манчестер Сити» с «Норвичем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Кевин Де Брёйне, скорее всего, пропустит матч 2-го тура АПЛ с «Норвичем». Бельгийский футболист испытывает проблемы с лодыжкой, травму он получил ещё во время Евро-2020.

Де Брёйне не попал в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1), но он вышел на поле по ходу встречи. Пятничную тренировку перед матчем с «Норвичем» бельгиец пропустил.

«Он не смог тренироваться. Его беспокоит нога, посмотрим, что будет завтра. У Кевина проблемы с лодыжкой, посмотрим», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Норвич» состоится завтра, 21 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. «Норвич» в 1-м туре АПЛ уступил «Ливерпулю» со счётом 0:3.

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