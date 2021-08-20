Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Погба о новом контракте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о ситуации с полузащитником команды Полем Погба. Контракт француза с английским клубом истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком клуба, предлагая ему контракт с зарплатой € 467 тыс. в неделю. По некоторым данным, Погба не принимает предложение, рассчитывая перейти через год в «ПСЖ» на правах свободного агента.
«У нас идут переговоры с представителями Поля. Я и Поль работаем вместе каждый день, чтобы становиться лучше, чтобы команда прогрессировала, чтобы получать удовольствие от футбола.
Когда выигрываешь матчи, получаешь удовольствие от игры. И нам нужно сделать так, чтобы победа в матче с «Лидсом» не была единственной. Мы знаем, что о нас после того матча много писали, хвалили. Но мы должны стать ещё лучше», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
- 20 августа 2021
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