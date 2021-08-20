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«Не будет выраженной игры на столба». Малафеев — о сборной России под руководством Карпина

«Не будет выраженной игры на столба». Малафеев — о сборной России под руководством Карпина
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какую игру ждёт от сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Сильные клубы — сильная сборная? Этот тезис никто не отменял. Если российские футболисты будут способны выигрывать конкуренцию за место в основе у легионеров, то и клубы, и сборная будут вполне конкурентоспособными. Играя с сильным соперником, сам становишься сильнее.

Жду от команды Карпина более скоростной игры, чем та, которую демонстрировала дружина Станислава Черчесова. Думаю, что новый главный тренер сумеет использовать все сильные качества вызванных им игроков. Не будет столь явно выраженной игры на «столба» в нападении, которая отличала сборную России в последних встречах. Конечно, многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к ключевым матчам отборочного цикла футболисты», — приводит слова Малафеева «Спорт уик-энд».

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