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Малафеев выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ

Малафеев выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выступил за отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«По большому счёту, лимит на легионеров ничего не даёт российскому футболу. В последние годы игрокам, имеющим российские паспорта, вообще были созданы комфортные условия. Больших успехов сборная при этом не добилась. Более того, в её состав пришлось рекрутировать натурализованных игроков. Классных российских футболистов даже для клубов РПЛ не хватает. Отмена лимита позволит многим командам укомплектовать состав квалифицированными исполнителями, что увеличит конкуренцию в чемпионате России. Стало быть, и в Европе наши клубы станут более конкурентоспособными.

Может ли отмена лимита повлечь за собой трансферы средних иностранцев? Допускаю и такую возможность, но в российских клубах сейчас научились считать деньги. Никто не станет тратить их на дешёвых футболистов, которые не смогут обеспечить результат. Во всех клубах сейчас уже сформировались спортивные департаменты и селекционные службы. Убеждён, что отмена лимита пойдёт во благо», — приводит слова Малафеева «Спорт уик-энд».

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