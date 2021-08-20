«Чайка», переведённая в ФНЛ-2 за договорняки, одержала победу со счётом 9:1

«Чайка», выступающая в ФНЛ-2, в матче 5-го тура одержала убедительную победу. Команда из Песчанокопского разгромила в гостях «Ессентуки» со счётом 9:1. В составе победителей покер оформил Иван Олейников, дублем отметился Пётр Володкин, а ещё по мячу забили Антон Орлов, Денис Грибанов и Михаил Коломийцев. У «Ессентуков» единственный мяч на счету Эрика Карапетяна.

«Чайка» в пяти турах турнира набрала 10 очков и разместилась на 3-м месте в турнирной таблице. Лидирует «Анжи» (12), выигравший все четыре матча. «Ессентуки» замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Напомним, «Чайка» должна была выступить в турнире ФНЛ, но команда была отправлена в низший дивизион за договорные матчи в прошлых сезонах.