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Горецка, которым интересовались «МЮ» и «Реал», продлит контракт с «Баварией»

Горецка, которым интересовались «МЮ» и «Реал», продлит контракт с «Баварией»
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», продолжит выступления в мюнхенском клубе, информирует Goal.

Согласно сведениям источника, 26-летний полузащитник договорился о пролонгации сотрудничества с «Баварией». Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата Горецки составит € 12-15 млн.

В прошедшем сезоне Горецка провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2018 года, а до этого выступал за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн. Действующий контракт Леона с мюнхенским клубом рассчитан до следующего лета.

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