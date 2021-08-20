Андрей Мостовой рассказал о главной сложности игры в ФНЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о главной сложности, с которой сталкивался во времена игры в ФНЛ.
«Дикая история из ФНЛ? Самое дикое — когда ты летишь во Владивосток восемь часов, приезжаешь в отель, спишь часа два, наверное, идёшь позавтракать, ешь, и сразу на игру — в час или в два по местному времени. А по московскому это восемь утра. То есть вообще не спишь, летишь всё это время, и никто не спрашивает, как ты там себя чувствуешь, приходится играть. Хабаровск и Владивосток — самые сложные города, да», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2020 года Мостовой вызывается в сборную России. В своё время он успел поиграть в ФНЛ за подмосковные «Химки».
- 20 августа 2021
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