Андрей Мостовой рассказал о главной сложности игры в ФНЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о главной сложности, с которой сталкивался во времена игры в ФНЛ.

«Дикая история из ФНЛ? Самое дикое — когда ты летишь во Владивосток восемь часов, приезжаешь в отель, спишь часа два, наверное, идёшь позавтракать, ешь, и сразу на игру — в час или в два по местному времени. А по московскому это восемь утра. То есть вообще не спишь, летишь всё это время, и никто не спрашивает, как ты там себя чувствуешь, приходится играть. Хабаровск и Владивосток — самые сложные города, да», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2020 года Мостовой вызывается в сборную России. В своё время он успел поиграть в ФНЛ за подмосковные «Химки».