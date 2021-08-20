Андрей Мостовой: в России все опасаются «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил, почему все российские клубы «рассыпаются» во время матчей с сине-бело-голубыми.

«Почему в матчах с «Зенитом» все российские клубы рассыпаются? Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют с нами вторым номером, более осторожно», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2020 года Мостовой вызывается в сборную России, за которую уже успел провести 8 матчей. В составе «Зенита» Андрей завоевал титул чемпиона России, а также два раза побеждал в Суперкубке страны.