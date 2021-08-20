Нагельсман разрешил игрокам «Баварии» ночевать дома с семьями перед домашними матчами

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман обновил требования к игрокам мюнхенской команды. Теперь футболистам разрешено ночевать дома с семьями перед домашними матчами, информирует Bayern & Germany в «Твиттере».
Ранее футболисты ночевали в отеле в ночь до игры. Теперь же они имеют право остаться с семьёй, а утром встретиться на базе клуба.
Источник подчёркивает, что Нагельсман делает ставку на создание хорошего микроклимата в команде. Специалист проводит много индивидуальных разговоров с футболистами и показывает заинтересованность в общении.
Напомним, «Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее Нагельсман возглавлял «РБ Лейпциг», а до этого тренировал «Хоффенхайм».
- 20 августа 2021
-
19:45
-
19:39
-
19:21
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:51
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:19
-
17:10
-
16:51
-
16:51
-
16:43
-
16:12
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:28
-
15:03
-
15:01
-
14:44
-
14:33
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
13:57