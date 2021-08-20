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Нагельсман разрешил игрокам «Баварии» ночевать дома с семьями перед домашними матчами

Нагельсман разрешил игрокам «Баварии» ночевать дома с семьями перед домашними матчами
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман обновил требования к игрокам мюнхенской команды. Теперь футболистам разрешено ночевать дома с семьями перед домашними матчами, информирует Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее футболисты ночевали в отеле в ночь до игры. Теперь же они имеют право остаться с семьёй, а утром встретиться на базе клуба.

Источник подчёркивает, что Нагельсман делает ставку на создание хорошего микроклимата в команде. Специалист проводит много индивидуальных разговоров с футболистами и показывает заинтересованность в общении.

Напомним, «Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее Нагельсман возглавлял «РБ Лейпциг», а до этого тренировал «Хоффенхайм».

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