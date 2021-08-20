«Барселона» получила кредит от Goldman Sachs в размере € 595 млн
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«Барселона», испытывающая финансовые сложности, получила крупный кредит. Как утверждает BeIN Sports, каталонский клуб связался с банком Goldman Sachs. Финансовое учреждение предоставило «Барселоне» кредит в размере € 595 млн.
По данным источника, кредит выдан на 10 лет под 1,98% годовых. Предыдущий кредит выдавался под 6% годовых.
Ранее стало известно, что «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла заключить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Сразу несколько игроков команды, включая Жерара Пике и Серхи Роберто, согласились на снижение зарплаты.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее заявил, что общий долг клуба превышает € 1,3 млрд. Лапорта назвал финансовое положение клуба «драматичным».
Новость по темеПрезидент «Барселоны» назвал общую сумму долга клуба
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