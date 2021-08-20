Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» получила кредит от Goldman Sachs в размере € 595 млн

«Барселона» получила кредит от Goldman Sachs в размере € 595 млн
Комментарии

«Барселона», испытывающая финансовые сложности, получила крупный кредит. Как утверждает BeIN Sports, каталонский клуб связался с банком Goldman Sachs. Финансовое учреждение предоставило «Барселоне» кредит в размере € 595 млн.

По данным источника, кредит выдан на 10 лет под 1,98% годовых. Предыдущий кредит выдавался под 6% годовых.

Ранее стало известно, что «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла заключить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Сразу несколько игроков команды, включая Жерара Пике и Серхи Роберто, согласились на снижение зарплаты.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее заявил, что общий долг клуба превышает € 1,3 млрд. Лапорта назвал финансовое положение клуба «драматичным».

Новость по теме
Президент «Барселоны» назвал общую сумму долга клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021