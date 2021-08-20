«Барселона» получила кредит от Goldman Sachs в размере € 595 млн

«Барселона», испытывающая финансовые сложности, получила крупный кредит. Как утверждает BeIN Sports, каталонский клуб связался с банком Goldman Sachs. Финансовое учреждение предоставило «Барселоне» кредит в размере € 595 млн.

По данным источника, кредит выдан на 10 лет под 1,98% годовых. Предыдущий кредит выдавался под 6% годовых.

Ранее стало известно, что «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла заключить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Сразу несколько игроков команды, включая Жерара Пике и Серхи Роберто, согласились на снижение зарплаты.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее заявил, что общий долг клуба превышает € 1,3 млрд. Лапорта назвал финансовое положение клуба «драматичным».