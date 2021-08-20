Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на стартовый матч Серии А с «Торино»

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в «Твиттере» заявку команды на матч 1-го тура нового сезона итальянской Серии А с «Торино». В список из 21 футболиста попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Муссо, Мехле, Шутало, Гозенс, Паломино, Пицелла, Джимсити, Демираль, Скальвини, Ловато, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Да Рива, Мурьель, Ламмерс, Иличич, Пикколи.

Матч 1-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» состоится уже завтра, 21 августа. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Начало встречи — в 21:45 мск.

В минувшем сезоне «Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (37) финишировал на 17-м месте.