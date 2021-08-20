«ПСЖ» объявил стартовый состав на матч с «Брестом»
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«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на матч 3-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Лионель Месси не дебютирует за парижан в этой встрече, 34-летний аргентинец продолжает набирать форму. Встречу также пропускают Неймар, Серхио Рамос и ряд других игроков.
Стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Брестом»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Тило Керер, Преснел Кимпембе, Абду Диалло, Марко Верратти, Андер Эррера, Идрисса Гейе, Жоржиньо Вейналдум, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе.
Напомним, «Пари Сен-Жермен» в первом туре нового сезона чемпионата Франции обыграл на выезде «Труа» (2:1), а затем в домашнем матче победил «Страсбург» (4:2). Игра 3-го тура с «Брестом» состоится сегодня, 20 августа, начало – в 22:00 мск.
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