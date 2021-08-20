«Спартак» рассматривает кандидатуры шестерых иностранных центральных защитников

Московский «Спартак» намерен усилить свои оборонительные редуты до закрытия трансферного окна. Красно-белые рассматривают кандидатуры шестерых иностранных центральных защитников, информирует Sqenf Foot в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, в шорт-лист селекции «Спартака» входят:

Домагой Вида из «Бешикташа»;

из «Бешикташа»; Маурисио Лемос из «Фенербахче»;

из «Фенербахче»; Марсель Тиссеран из «Фенербахче»;

из «Фенербахче»; Витор Уго из «Трабзонспора»;

из «Трабзонспора»; Кристиан Люиндама из «Галатасарая»;

из «Галатасарая»; Каан Айхан из «Сассуоло».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» может остаться без своего центрального защитника Самуэля Жиго, которого хочет приобрести «Торино». Красно-белых также связывали с экс-защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром, но дальше слухов дело пока что не зашло.