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«Спартак» рассматривает кандидатуры шестерых иностранных центральных защитников

«Спартак» рассматривает кандидатуры шестерых иностранных центральных защитников
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Московский «Спартак» намерен усилить свои оборонительные редуты до закрытия трансферного окна. Красно-белые рассматривают кандидатуры шестерых иностранных центральных защитников, информирует Sqenf Foot в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, в шорт-лист селекции «Спартака» входят:

  • Домагой Вида из «Бешикташа»;
  • Маурисио Лемос из «Фенербахче»;
  • Марсель Тиссеран из «Фенербахче»;
  • Витор Уго из «Трабзонспора»;
  • Кристиан Люиндама из «Галатасарая»;
  • Каан Айхан из «Сассуоло».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» может остаться без своего центрального защитника Самуэля Жиго, которого хочет приобрести «Торино». Красно-белых также связывали с экс-защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром, но дальше слухов дело пока что не зашло.

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