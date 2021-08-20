«РБ Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в матче Бундеслиги

В Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» завершился матч 2-го тура Бундеслиги. «РБ Лейпциг» принимал «Штутгарт».

Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0. В концовке первого тайма «РБ Лейпциг» вышел вперёд, отличился Доминик Собослаи. В начале второго тайма Эмиль Форсберг удвоил преимущество хозяев, а затем Собослаи оформил дубль. Точку в матче на 65-й минуте поставил Андре Силва, реализовавший пенальти.

«РБ Лейпциг» одержал первую победу в сезоне, в 1-м туре команда уступила «Майнцу» со счётом 0:1. В свою очередь, «Штутгарт» потерпел первое поражение, ранее команда разгромила «Гройтер Фюрт» (5:1).

В следующем туре «РБ Лейпциг» в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Штутгарт» примет «Фрайбург».