«ПСЖ» без Месси, Неймара и Рамоса обыграл «Брест»

Сегодня, 20 августа, «Пари Сен-Жермен» встретился с «Брестом». Матч 3-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция) и завершился победой парижан со счётом 4:2. Примечательно, что за «ПСЖ» не сыграли звёздные новички — Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Также матч пропустил один из лидеров команды Неймар.

«ПСЖ» открыл счёт в матче на 23-й минуте, автором гола стал Андер Эррера. На 36-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан на табло. На 42-й минуте «Брест» отыграл один мяч усилиями Франка Онора. На 73-й минуте Идрисса Гейе вновь вернул «ПСЖ» уверенное преимущество в два гола. Далее «Брест» сократил отставание — на 85-й минуте отличился Стив Мунье. Но последнее слово в матче осталось за парижанами — на 90+1-й минуте забил вышедший на замену Анхель Ди Мария. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей, однако можно констатировать: «Брест» не ударил в грязь лицом и оказал достойное сопротивление именитому оппоненту.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» в первом туре нового сезона чемпионата Франции обыграл на выезде «Труа» (2:1), а затем в домашнем матче победил «Страсбург» (4:2). Таким образом, парижане набрали девять очков в трёх матчах и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» имеет в своём активе два очка после трёх туров.