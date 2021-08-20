«Парма» сыграла вничью в первом матче в Серии B, Буффон вышел в стартовом составе
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«Парма» провела первый матч в новом сезоне в Серии B. В прошлом сезоне команда не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.
Этот матч стал первым для «Пармы» после возвращения в команду голкипера Джанлуиджи Буффона. Он вышел в стартовом составе на матч 1-го тура Серии B с «Фрозиноне». Встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 31-й минуте Алессио Дзербин вывел «Фрозиноне» вперёд, но ещё в первом тайме Дженнаро Тутино восстановил равновесие в счёте. В начале второго тайма Деннис Ман вывел «Парму» вперёд, но удержать победу команда так и не смогла. На 89-й минуте Габриэль Шарпантье огорчил Буффона и всю команду гостей.
В следующем туре «Фрозиноне» сыграет с «Винченцей», а «Парма» — с «Беневенто».
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