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«Парма» сыграла вничью в первом матче в Серии B, Буффон вышел в стартовом составе

«Парма» сыграла вничью в первом матче в Серии B, Буффон вышел в стартовом составе
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«Парма» провела первый матч в новом сезоне в Серии B. В прошлом сезоне команда не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

Этот матч стал первым для «Пармы» после возвращения в команду голкипера Джанлуиджи Буффона. Он вышел в стартовом составе на матч 1-го тура Серии B с «Фрозиноне». Встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 31-й минуте Алессио Дзербин вывел «Фрозиноне» вперёд, но ещё в первом тайме Дженнаро Тутино восстановил равновесие в счёте. В начале второго тайма Деннис Ман вывел «Парму» вперёд, но удержать победу команда так и не смогла. На 89-й минуте Габриэль Шарпантье огорчил Буффона и всю команду гостей.

В следующем туре «Фрозиноне» сыграет с «Винченцей», а «Парма» — с «Беневенто».

Италия - Серия B. Серия B. 1-й тур
20 августа 2021, пятница. 21:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
1:0 Дзербин – 31'   1:1 Тутино – 41'   1:2 Ман – 52'   2:2 Шарпантье – 89'
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