«Бетис» и «Кадис» не смогли выявить победителя в матче Примеры
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В Севилье завершился матч 2-го тура Примеры. «Бетис» принимал «Кадис». Матч закончился со счётом 1:1, причём команды обменялись результативными атаками ещё в первой половине встречи. На 11-й минуте гостей вперёд вывел Альваро Негредо, реализовавший пенальти. Но уже на 22-й минуте Хуанми после стандарта головой отправил мяч в цель.
Во втором тайме ближе к успеху были хозяева, которые в одной из атак угодили в штангу, но «Кадис» выстоял и удержал ничью.
«Бетис» в двух турах набрал два очка. «Кадис» также набрал два очка.
В следующем туре севильцы встретятся с мадридским «Реалом», а «Кадис» будет принимать «Осасуну».
Программа второго тура Примеры продолжится сегодня, 21 августа. В субботу состоятся ещё четыре встречи.
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