Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра перешёл во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра перешёл во «Фламенго»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Футболист подписал арендное соглашение с «Фламенго», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Контракт аренды Перейры во «Фламенго» рассчитан до конца сезона-2021/2022. В соглашении сторон предусмотрена опция полноценного выкупа игрока.

Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» сможет выкупить контракт Андреаса за € 15 млн. В течение нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» и «Фламенго» будут совместно выплачивать зарплату футболиста.

«Манчестер Юнайтед» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. «Красные дьяволы» в матче 1-го тура АПЛ разгромили «Лидс Юнайтед» со счётом 5:1.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» готов продать Антони Марсьяля и ещё семерых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021