Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра перешёл во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Футболист подписал арендное соглашение с «Фламенго», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».
Контракт аренды Перейры во «Фламенго» рассчитан до конца сезона-2021/2022. В соглашении сторон предусмотрена опция полноценного выкупа игрока.
Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» сможет выкупить контракт Андреаса за € 15 млн. В течение нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» и «Фламенго» будут совместно выплачивать зарплату футболиста.
«Манчестер Юнайтед» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. «Красные дьяволы» в матче 1-го тура АПЛ разгромили «Лидс Юнайтед» со счётом 5:1.
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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