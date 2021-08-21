Старший брат Доннаруммы перешёл из «Милана» в клуб Серии C

Голкипер Антонио Доннарумма, старший брат вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, покинул «Милан». Но в отличие от своего брата он перебрался не в один из топ-клубов, а в команду Серии C. О переходе 31-летнего вратаря сообщила «Падова», выступающая в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

«Падова» подписала с вратарём контракт на один сезон.

Антонио Доннарумма выступал за «Милан» с 2017 года. При этом провёл за клуб всего три матча, но успел установить историческое достижение. Антонио не пропустил ни одного мяча более чем за 300 минут.

Итальянские СМИ утверждали, что Антонио был предложен контракт из-за его брата. При этом сообщалось, что зарплата старшего Доннаруммы в «Милане» составляла около € 1 млн в год, что было явно слишком много для третьего, а то и четвёртого вратаря команды.