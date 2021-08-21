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Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»

Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, когда может произойти дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Это была очень хорошая неделя для Месси, следующая неделя длинная, и если всё пойдёт хорошо, мы надеемся, что он сможет быть в группе и будет частью команды на соревновательном уровне», — приводит слова Почеттино Ole со ссылкой на ESPN.

Напомним, в матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Брест» (4:2). Парижане набрали девять очков в трёх матчах и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».

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