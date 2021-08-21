Клопп высказался о ситуации с продлением контракта Салаха с «Ливерпулем»

54-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о ситуации с продлением контракта 29-летнего звёздного египетского форварда Мохамеда Салаха с клубом.

«Действительно, переговоры идут, мы работаем над этим. За два года до конца контракта можно просто вести переговоры и никуда не спешить. Салах настроен позитивно и, надеюсь, всё так и останется», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». В настоящее время он зарабатывает около € 233 тыс. в неделю.



Действующее соглашении египетского нападающего рассчитано до июня 2023 года. Стороны могут продлить контракт до 2025 года.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал». В первом туре нового сезона АПЛ Салах забил в ворота «Норвича» и установил рекорд лиги по голам в стартовых турах чемпионата. Для игрока это уже пятый результативный матч подряд в первом туре высшего дивизиона Англии.