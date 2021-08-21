Гасперини: Иличич хотел покинуть «Аталанту», но по нему не было никаких предложений

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что 33-летний словенский атакующий полузащитник Йосип Иличич проявлял желание покинуть клуб.

«Он действительно хотел уйти, но затем очень хорошо проявил себя в товарищеских играх и здорово тренировался. При этом мы сделали его доступным для трансфера, казалось, он может покинуть клуб со дня на день. Затем внезапно у него не оказалось не единой возможности уйти, потому что по нему не поступали даже запросы.

Со мной никто не вёл беседы по переходу Иличича, но я поддерживал связь с ним. Если он здесь, то останется игроком «Аталанты». Я дам ему шанс проявить себя, но если он им не воспользуется, играть будут другие. Я делаю выбор исходя из характеристик и формы игрока. Как с человеком, у меня всегда были хорошие отношения с Йосипом.

Я тренирую его так же, как и любого другого игрока, и буду делать всё возможное, чтобы он хорошо выглядел даже в случае продажи», — цитирует Гасперини Football Italia.

В минувшем сезоне на счету Иличича 38 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 7 забитыми мячами и 11 результативными передачами.