Влахович достиг соглашения о контракте с «Атлетико». Клуб готов выложить за него € 75 млн

21-летний форвард «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович продолжает оставаться одним из самых привлекательных футболистов на трансферном рынке в текущее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере», мадридский «Атлетико» достиг принципиальной договорённости о контракте с игроком. При этом соглашение с «Фиорентиной» по игроку не найдено до сих пор. «Матрасники» готовы выложить за игрока € 75 млн, но итальянский клуб не желает продавать сербского форварда и в ближайшее время проведёт переговоры с футболистом по новому контракту.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.