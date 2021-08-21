Российский полуфинал турнира «Мастерс», игроки НХЛ всё ближе к Олимпиаде. Главное к утру

Успехи россиян на престижном турнире серии «Мастерс» в США, игроки НХЛ всё ближе к тому, чтобы принять участие на Олимпийских играх, а ветеран Сергей Харитонов уступил в главном бою турнира Bellator. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Медведев легко прошёл в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати. Он встретится с Рублёвым.
2. ИИХФ согласилась оплатить страховку игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпиаде.
3. 46-летний Чейк Конго победил сабмишеном Сергея Харитонова в главном бою Bellator 265.
4. Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ».
5. В составе «Урала» несколько игроков заболели коронавирусом.
6. Андрей Ярмоленко обратился к Андрею Шевченко в «Инстаграме».
7. В «Рубине» объяснили, почему отзаявили Хвичу Кварацхелию.
8. Женская сборная России по волейболу обыграла Францию в первом матче чемпионата Европы.
9. Валуев: полная отмена лимита на легионеров убьёт сборную России.
10. Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон.
11. Источник: «Зенит» предложил Лунёву вернуться на правах аренды. Голкипер отказал.
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