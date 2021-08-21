Мбаппе впервые с марта 2017 года забил мяч головой в чемпионате Франции

Вчера, в пятницу, 20 августа, «Пари Сен-Жермен» встретился с «Брестом». Матч 3-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция) и завершился победой парижан со счётом 4:2.
Как отмечает Opta Jean в «Твиттере», 22-летний звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые с марта 2017 года отметился забитым мячом головой, тогда он ещё являлся игроком «Монако». Всего на его счету четыре гола этой частью тела в чемпионатах Франции.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
Примечательно, что за «ПСЖ» в матче с «Брестом» не сыграли звёздные новички — Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Также матч пропустил один из лидеров команды Неймар.
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