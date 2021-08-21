Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Дженоа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Пезейру покинул пост главного тренера сборной Венесуэлы из-за долгов по зарплате

Жозе Пезейру покинул пост главного тренера сборной Венесуэлы из-за долгов по зарплате
Комментарии

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру покинул свой пост, сообщается на официальном сайте федерации футбола Венесуэлы (FVF).

Пезейру совместно с тренерским штабом принял решение об уходе из национальной команды из-за долгов по зарплате. Португальский специалист работал в сборной с февраля 2020 года. Сообщается, что в ближайшее время будет объявлено имя нового наставника сборной Венесуэлы.

Напомним, в сентябре сборная Венесуэлы проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Аргентины, Перу и Парагвая. Встречи пройдут 3, 6 и 10 сентября соответственно. После шести матчей отборочного турнира Венесуэла занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021