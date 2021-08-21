Жозе Пезейру покинул пост главного тренера сборной Венесуэлы из-за долгов по зарплате
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Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру покинул свой пост, сообщается на официальном сайте федерации футбола Венесуэлы (FVF).
Пезейру совместно с тренерским штабом принял решение об уходе из национальной команды из-за долгов по зарплате. Португальский специалист работал в сборной с февраля 2020 года. Сообщается, что в ближайшее время будет объявлено имя нового наставника сборной Венесуэлы.
Напомним, в сентябре сборная Венесуэлы проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Аргентины, Перу и Парагвая. Встречи пройдут 3, 6 и 10 сентября соответственно. После шести матчей отборочного турнира Венесуэла занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
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