Жозе Пезейру покинул пост главного тренера сборной Венесуэлы из-за долгов по зарплате

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру покинул свой пост, сообщается на официальном сайте федерации футбола Венесуэлы (FVF).



Пезейру совместно с тренерским штабом принял решение об уходе из национальной команды из-за долгов по зарплате. Португальский специалист работал в сборной с февраля 2020 года. Сообщается, что в ближайшее время будет объявлено имя нового наставника сборной Венесуэлы.



Напомним, в сентябре сборная Венесуэлы проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Аргентины, Перу и Парагвая. Встречи пройдут 3, 6 и 10 сентября соответственно. После шести матчей отборочного турнира Венесуэла занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.